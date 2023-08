Cort niega haber recibido esta legislatura notificación alguna sobre expedientes por denegar información sobre calesas

Deudero asegura que el gobierno municipal trabaja en la resolución de las denuncias y reclamaciones que afectan a esta actividad



PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha negado haber recibido esta legislatura notificación alguna sobre expedientes relacionados con la denegación de información en torno a las calesas.

En una nota de prensa, el teniente de alcalde de Movilidad y Polígonos Industriales, Toni Deudero, ha afirmado este lunes que su departamento no tiene constancia de la comunicación al Ayuntamiento de Palma de ningún tipo de expediente relacionado con la denegación de información, por parte de Cort, sobre presuntos incumplimientos de la normativa que regula el uso de las calesas.

Según ha indicado el regidor, "ni desde la oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Palma, ni tampoco desde ninguna otra instancia, se nos ha notificado ninguna actuación en este sentido".

De hecho, Deudero ha insistido en la circunstancia de que "con la legislatura comenzada hace sólo dos meses, no ha transcurrido el margen de tiempo suficiente para iniciar la apertura de expedientes de estas características", por lo que estas reclamaciones deben referirse, según ha señalado, "necesariamente, a situaciones

ocurridas a lo largo del anterior período de gobierno que, tal vez, no fueron contestadas en tiempo y forma por parte del equipo municipal del Pacte de izquierdas liderado por el exalcalde Hila".

De esta forma, teniendo presente exclusivamente la legislatura iniciada el pasado 17 de junio, Cort ha atendido un total de 10 solicitudes vinculadas a reclamaciones, quejas o denuncias planteadas por plataformas o asociaciones animalistas, en relación a las calesas.

La mayor parte de estas peticiones se refieren a incumplimientos efectuados por determinadas calesas y a la utilización irregular de un tramo de la Avinguda Antoni Maura, donde está prohibido el estacionamiento de estos vehículos de tracción animal.

El teniente de alcalde ha especificado que el actual equipo de gobierno "ya ha tramitado las actas correspondientes a estos casos para garantizar el estricto seguimiento de las ordenanzas que garantizan el bienestar de estos animales, la correcta dispensación del servicio de calesas y el mantenimiento de la seguridad y el

orden públicos".

"Se han impuesto las pertinentes multas por incumplimiento de la normativa vigente. Esta información la recibirán en tiempo y forma las entidades denunciantes", ha confirmado Toni Deudero.

El concejal ha destacado que ya ha tenido la oportunidad de reunirse personalmente con los representantes de una de estas plataformas para abordar la gestión de las calesas en Palma. "En este encuentro", ha indicado, "hemos tomado nota de sus reclamaciones, e, incluso, nos han expresado su agradecimiento por haber aceptado

recibir a sus portavoces con la legislatura recién iniciada".

Por último, Deudero ha hecho referencia a la propuesta de introducir la utilización de las calesas eléctricas en Palma, tal y como reclaman determinados sectores.

Según ha apuntado, el principal problema reside en que la partida de 250.000 euros que, a tenor de determinadas informaciones, está asignada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la sustitución progresiva de las calesas de tracción animal por las eléctricas, "ni se ha hecho efectiva, ni se conoce, ni figura en

las cuentas municipales, por lo que el Ayuntamiento no dispone de estos recursos a la hora de abordar un posible reemplazo".

Además, Deudero ha remarcado que "no consta que estos dispositivos estén en estos momentos homologados, y no es posible completar este proceso con la actual reglamentación en la mano". "Habría que redactar una reglamentación completamente nueva", ha opinado el teniente de alcalde de Movilidad y Polígonos Industriales, indicando que esto "no sería una opción ni inmediata ni rápida".