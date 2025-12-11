Cort no renuncia a la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga pese a la oposición de los vecinos

Cartel del Ayuntamiento de Palma colocado en uno de los ejemplares de bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga. - EUROPA PRESS

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma no renuncia a llevar a cabo la tala de los 18 bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga pese a la oposición de los vecinos de Sa Calatrava, que esta mañana han realizado una cadena humana en señal de protesta.

Alrededor de las 07.00 horas de este miércoles más de 80 vecinos del barrio han acudido a la plaza para tratar de frenar la tala, que según los carteles colgados en los mismos árboles por el Ayuntamiento indicaban que se efectuaría a lo largo de la jornada.

Según ha explicado la presidenta de la Asociación de Vecinos de Sa Calatrava, Edita Navarro, un operario municipal ha acudido poco después y ha retirado los citados carteles.

No obstante, ha indicado, ningún trabajador municipal se ha personado en la plaza para retirar y restituir los ejemplares de bellasombra.

Fuentes municipales han asegurado a Europa Press que no había una fecha fija para llevar a cabo esta actuación y que disponen hasta el 9 de enero para realizar las tareas. Por lo tanto, han puntualizado, la tala no se ha anulado.

El Ayuntamiento, han señalado, está pendiente de disponer de toda la maquinaria necesaria y los árboles que sustituirán a los actuales para proceder a su restitución lo más rápido posible por 20 ejemplares.

CRITERIOS DE SEGURIDAD

Cort ha reiterado en diversas ocasiones que la tala de estos ejemplares se debe exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad por el riesgo de caída.

El año pasado ya se tuvieron que restituir algunos bellasombras que presentaban defectos y patologías que implicaban riesgo para la ciudadanía. El recurso presentado por una entidad provocó la suspensión cautelar de parte de la actuación, pero el juzgado acabó desestimándolo y avaló la decisión municipal.

Esta nueva tala cuenta con un informe técnico del servicio municipal de Parques y Jardines que avalan la necesidad de aplicar el protocolo del plan de gestión de riesgo de arbolado en los 18 ejemplares que presentan los mismos defectos que los que ya se retiraron.