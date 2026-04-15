Cort no valora la manifestación de los policías por el Plan de Ordenación y subraya que hay una "propuesta firme"

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma frente al cuartel de Sant Ferran al inicio de la manifestación por el Plan de Ordenación. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma se ha abstenido de emitir un juicio sobre la manifestación de los policías locales para reclamar un Plan de Ordenación del cuerpo pero ha destacado que hay una "propuesta firme" del Consistorio.

La portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, ha contestado de este modo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, a las peticiones de los medios sobre una valoración de esta nueva protesta, que ha recorrido este miércoles las calles de Palma.

La representante local ha sostenido que "todo el mundo tiene derecho a hacer lo considere que tiene que hacer" pero ha resaltado que el Ayuntamiento de Palma "negocia" con las condiciones de trabajadores con los representantes sindicales y algunos pueden estar a favor o no de las propuestas que hacen.

En esta línea, ha apuntado que el regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá de Keizer, está sentado en la mesa de negociación para "arreglar este tema" y para ello ha indicado que ha presentado una "propuesta firme con avales técnicos", que tendrán que estudiar los sindicatos.

Celeste ha remarcado que el Ayuntamiento "seguirá trabajando" por el Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma pero ha admitido que "sería mejor que todo el mundo trabajara tranquilamente".

Asimismo, ha aludido a otros procesos negociadores con los sindicatos, empleados del departamento de recursos humanos y una empresa concesionaria para elaborar la nueva valoración de puestos de trabajo, al tiempo que ha puesto en valor el cambio de carteras en Cort --cuando Celeste traspasó las competencias de Función Pública a Bauzá-- para dar "un impulso" a la negociación.

"Al margen de que un colectivo pueda colectivo pueda una serie de reivindicaciones, el Ayuntamiento trabaja para todos sus empleados", ha defendido.