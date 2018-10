Cort pide a las familias de Son Banya que eviten "utilizar menores en horario escolar" en sus protestas

Publicado 23/10/2018 15:14:35 CET

Las demoliciones previstas para este jueves han sido aplazadas por falta de efectivos de la Policía Nacional

PALMA DE MALLORCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha pedido este martes "responsabilidad" a las familias de Son Banya y, en particular, les ha solicitado que "eviten utilizar menores en horario escolar en sus protestas".

Así se ha expresado el Ayuntamiento en un comunicado en el que anuncia que pondrá estos hechos en conocimiento del Defensor del Menor en una próxima reunión.

Además, Cort ha asegurado que tiene "constancia de que algunas de las familias que protestan" por el desmantelamiento del poblado "sí disponen de propiedades alternativas". Por ello, desde el Ayuntamiento han instado a los afectados a aportar documentación que acredite su situación para poder acogerse al plan de reinserción.

Para acogerse al plan, las familias deben cumplir varias condiciones: que no tengan ingresos suficientes para el acceso a un vivienda y los gastos derivados del mismo, no disponer de vivienda alternativa, no tener causas pendientes con sentencia con la justicia por narcotráfico y cumplir con un contrato social consensuado que incluye un plan de trabajo con la familia.

Por otro lado, desde el área de Bienestar social han valorado "el hecho de que los vecinos de Son Banya asuman que el poblado no es un lugar para vivir". El Ayuntamiento ha incidido también en que la prioridad en el desmantelamiento "es velar por la seguridad tanto de los habitantes y de los niños que viven allí como de los trabajadores".

Paralelamente, Cort ha informado de que las demoliciones previstas inicialmente para este miércoles han quedado suspendidas por falta de efectivos de la Policía Nacional debido a la visita del Rey.