Cort presenta el proyecto 'Palma Culture & Innovation Bay' en un congreso sobre ciudades inteligentes en Barcelona

La delegación municipal del Ayuntamiento en el Smart City Expo World Congress

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado el proyecto 'Palma Culture & Innovation Bay' en el evento Smart City Expo World Congress celebrado en Barcelona.

El teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, Llorenç Bauzá, ha participado en el congreso, junto con el coordinador general de Innovación, David Díez, y profesionales técnicos del Smart Office.

Según ha destacado Cort, la delegación municipal se ha reunido con empresas tecnológicas líderes en su sector, como Sirt, WaveControl, Imotion Analytics e I2CAT, y también con representantes del Ayuntamiento, la Diputació y la Fira de Barcelona.

El objetivo de la visita ha sido conocer soluciones innovadoras en materia de movilidad, sostenibilidad, digitalización y gestión eficiente de servicios públicos, que se puedan aplicar en el marco del Plan Estratégico de Innovación y Smart City 2025 de Palma.

La acción se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de consolidar el proyecto 'Palma Culture & Innovation Bay' y reforzar el posicionamiento del municipio como Destino Turístico Inteligente (DTI), además de potenciar la colaboración público-privada y fomentar la participación en redes nacionales como RECI y Red DTI.

El regidor ha destacado "la importancia de seguir apostando por la innovación como palanca de transformación urbana y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía".

En este sentido, ha subrayado el compromiso del Consistorio con el desarrollo de proyectos como el Centro Demográfico y Turístico y la futura Ordenanza Sandbox para la experimentación tecnológica en entornos reales.

La visita ha servido también para reivindicar el papel de Palma dentro del ecosistema nacional de innovación, así como para plantear futuras colaboraciones estratégicas en el marco de la economía digital, la administración electrónica y la ciberseguridad.