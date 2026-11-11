Cort prevé un presupuesto de 225 millones de euros para reforzar la EMT y ampliar BiciPalma y los aparcamientos

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, presenta el presupuesto para 2027 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Movilidad de Ayuntamiento de Palma ha presentado este miércoles el presupuesto para 2027, que asciende a 224,7 millones de euros para reforzar la EMT y ampliar y mejorar los aparcamientos municipales y BiciPalma.

Estas cuentas, que incluyen las aportaciones de la EMT y de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), suponen un incremento del 12,6 por ciento en comparación con el año anterior, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Para el regidor de área, Toni Deudero, el presupuesto consolida "la apuesta por seguir reforzando el transporte público y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, accesible y mejor conectada para los ciudadanos de Palma".

Entre las partidas previstas destacan las destinadas a seguir mejorando la seguridad vial, especialmente mediante el mantenimiento y la renovación de la señalización horizontal y vertical de las calles de Palma.

También se contemplan los contratos correspondientes al mantenimiento de los semáforos y, por otro lado, las líneas de subvenciones destinadas al sector del taxi, para promover la incorporación de vehículos autotaxi adaptados para personas con discapacidad y fomentar la renovación de la flota mediante vehículos eléctricos.

Estas dos líneas estratégicas de ayudas cuentan con una cobertura presupuestaria de 120.000 euros para cada modalidad, con 40.000 euros correspondientes a cada uno de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

De este modo, durante 2027 se prevé abonar las subvenciones correspondientes a los ejercicios 2024, 2025 y 2026, regularizando así los pagos pendientes de estas convocatorias.

LA EMT SUPERARÁ LOS 1.000 TRABAJADORES

A lo largo de su intervención, Deudero ha recordado las principales inversiones previstas por la EMT, cuyo presupuesto para el ejercicio 2027 asciende a 149 millones de euros.

En materia de ingresos, el presupuesto incrementa la aportación municipal hasta los 31,8 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

Igualmente, contempla una subvención de 32,9 millones de euros para financiar la gratuidad del transporte público, en caso de que el Gobierno central mantenga la previsión de gratuidad durante 2027, siguiendo los precedentes de años anteriores y en coherencia con el Decreto 1/2025, que regula esta medida.

En este sentido, la EMT ha reiterado su reclamación al Gobierno de España para que transfiera los importes pendientes de 2025 y 2026 y asuma los costes financieros derivados de los retrasos en el abono de estas ayudas.

En concreto, permanecen pendientes de abonar 10,7 millones de euros correspondientes a 2025 y otros 30,7 millones de euros previstos para 2026.

El presupuesto de la EMT para 2027 contempla 43,1 millones de euros en inversiones, destinadas principalmente al desarrollo del nuevo centro de operaciones ECO-EMT, en el polígono de Son Rossinyol, y a continuar con el proceso de renovación de la flota mediante la incorporación de nuevos autobuses eléctricos.

Las nuevas instalaciones de ECO-EMT acogerán la flota eléctrica de la empresa y contarán con espacios para el estacionamiento y la recarga de autobuses, talleres y un centro de control de apoyo a las líneas.

En cuanto a la renovación de los vehículos, las cuentas prevén destinar cerca de 8 millones de euros a la adquisición de diez nuevos autobuses articulados de 18 metros y 100% eléctricos.

El Ayuntamiento ha recordado que este año ha avanzado en la incorporación de 68 autobuses eléctricos, dentro del acuerdo marco que contempla la adquisición de un total de 113 vehículos, con un presupuesto máximo de 98,2 millones de euros y una duración de cuatro años.

La incorporación de estos 68 autobuses representa una inversión de 59,6 millones de euros, aproximadamente el 60 por ciento del presupuesto total del acuerdo marco.

Por otro lado, el teniente de alcalde ha destacado que la EMT prevé incrementar su plantilla hasta los 1.038 trabajadores en 2027, lo que supone 55 efectivos más respecto a los 983 previstos para el cierre de este año.

Esta evolución, ha subrayado, consolida el crecimiento de la plantilla, que ha pasado de 805 trabajadores en junio de 2023 a una previsión de 1.038 para 2027, lo que supone un incremento aproximado del 30 por ciento.

La mayor parte de los empleados corresponderá al personal de conducción, cuya cifra aumentará de los 832 efectivos previstos al cierre de 2026 a un total de 882 en 2027.

AMPLIACIÓN DE BICIPALMA Y APARCAMIENTOS

En cuanto a la SMAP, el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2027 prevé unos ingresos de 23,9 millones de euros y unos gastos de 23,9 millones de euros, con un resultado positivo de 20.700 euros.

El presupuesto de inversiones asciende a 16,5 millones de euros y contempla proyectos destinados a ampliar y mejorar la oferta de aparcamiento de la ciudad, avanzar en la expansión de BiciPalma y modernizar las instalaciones y los servicios municipales, así como la ampliación de la ORA.

Entre las principales actuaciones ha destacado nuevos proyectos de estacionamiento como la construcción del aparcamiento de la plaza de les Meravelles y la ampliación de los aparcamientos de Eusebi Estada, plaza de Toros, plaza Mediterrània y plaza del Progrés.

Por otra parte, el presupuesto contempla la puesta en funcionamiento del aparcamiento de s'Aigua Dolça, que dispondrá de 71 plazas para residentes.

Otra de las actuaciones es la puesta en marcha de la cuarta fase de expansión de BiciPalma, que permitirá ampliar el servicio hasta el Paseo Marítimo y Playa de Palma. Su entrada en funcionamiento está prevista para el año que viene y cuenta con inversiones ya ejecutadas en ejercicios anteriores.

Esta nueva fase prevé la instalación de 23 estaciones y la incorporación de 230 bicicletas eléctricas, dando continuidad a la tercera fase, cuya instalación ya ha finalizado.

Para atender las necesidades derivadas de la ampliación de la red, se contempla la creación de 12 nuevas plazas de personal, distribuidas en ocho oficiales de BiciPalma, tres mecánicos y un operador de sala de control.

Las cuentas también incluyen una partida de 600.000 euros destinada a renovar la flota de BiciPalma mediante la sustitución de bicicletas obsoletas por nuevos modelos eléctricos.