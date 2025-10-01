Cort reafirma su intención de aprobar un nuevo plan para la Policía Local: "Estamos llegando al punto final"

Archivo - Un coche de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

Celeste carga contra los sindicatos por levantarse de la mesa de funcionarios: "Está fuera de lugar"

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reafirmado su intención de aprobar un nuevo plan de ordenación de la Policía Local, que está cerca de llegar a su "punto final", después de que los sindicatos policiales mostrarán su disconformidad por la falta de avances.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, se ha expresado de esta manera al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

Fue durante la mesa general de funcionarios convocada el martes por el Consistorio cuando cuatro de los cinco sindicatos allí representados se levantaron como queja por la ausencia de avances para lograr un nuevo plan de ordenación del cuerpo policial.

Celeste ha considerado que esta respuesta estuvo "fuera de lugar" dado que en la reunión se tenían que debatir otros temas relacionados con el mantenimiento de las 'escoletes' o la mejora de la carrera profesional que tuvieron que se pospuestos.

"Quien ha decidido en este momento que no quiere seguir son los sindicatos, nosotros seguimos trabajando para tener un plan de ordenación redactado, jurídicamente sólido, técnicamente aceptable y que dé respuesta a las necesidades reales que tiene Palma en este momento", ha apuntado la regidora.

La Policía Local de Palma, ha recordar, está organizada en base a un modelo que fue redactado hace ya más de 15 años y que no está adaptado a la realidad de la ciudad.

"Hay determinadas actividades a las cuales no se les pude dar la cobertura necesaria, o actividades que se dan en momentos determinados y que nos se les puede dar la inmediatez necesaria no solo por falta de efectivos, sino por falta de planificación y organización. La situación es muy rígida y en un momento dado no permite la fluidez que se necesita", ha apuntado.

En esa línea, que es la que llevan demandando los agentes desde que hace varios años comenzaran a reclamar un nuevo plan de ordenación, el Ayuntamiento "está comprometido a seguir", ha afirmado Celeste.

"Es una tarea importante, la administración no siempre es todo lo rápida que debería, pero estamos llegando al punto final. Si hay acuerdo, si hay una viabilidad para conseguir este acuerdo, el 1 de enero puede estar implantado el nuevo plan", ha garantizado.

Además, ha aprovechado para salir en defensa del alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien --ha asegurado-- ha cumplido su palabra "desde el minuto uno" por lo que respecta a su apuesta por mejorar la seguridad ciudadana.

"No me parece justo que se escriba y se pregone que el alcalde ha faltado a su palabra", ha sentenciado.