Cort reafirma su intención de seguir aplicando la ordenanza de convivencia cívica pese al recurso judicial

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reafirmado su intención de seguir aplicando la ordenanza de fomento de la convivencia cívica aprobada hace escasos meses pese al recurso judicial interpuesto por asociaciones ciudadanas.

Así se ha expresado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno municipal.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y Palma XXI han recurrido la puesta en marcha de la ordenanza ante la Audiencia Provincial al considerar que algunos de sus artículos se duplican con los de otras normativas y que otros vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía.

Celeste ha defendido que la labor del equipo de gobierno municipal no es preocuparse por si el recurso judicial "prospera o no", sino de "hacer todo lo que se pueda para aplicar" la ordenanza y garantizar que esta sea una "herramienta útil" para la ciudadanía.

"La ordenanza lo único que nos dice es que respetemos y cuidemos la ciudad, y que aquel que no lo haga será sancionado. No pasa de aquí, y es necesaria porque no puede ser que no tengamos límites", ha sostenido la portavoz municipal.

VIVIENDAS A PRECIO LIBRE EN SON BUSQUETS

Por otro lado, Celeste ha defendido las propuestas que el alcalde, Jaime Martínez, trasladó el martes a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en relación con el desarrollo de Son Busquets en una reunión que tendrá continuidad el próximo martes en Palma,

Todas ella, ha subrayado, son fruto de las múltiples alegaciones que las entidades vecinales han trasladado al Consistorio en los últimos meses y que buscan que Son Busquets sea un barrio importante no solo por sus dimensiones sino también por la mejora del acceso a la vivienda.

Es por esta última razón que ha argumentado que en el futuro desarrollo urbanístico debe haber "mucha vivienda social, mucha a precio limitado y también alguna parte de vivienda libre". "Es lo que la gente ha pedido y nos está haciendo llegar", ha asegurado.