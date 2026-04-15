Cort reconoce un "alud" de visitas al OAC Social por la regularización de migrantes y promete poner recursos

Archivo - OAC Social en el edificio municipal de Avenidas, en una foto de archivo. - AYTO. DE PALMA - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha admitido que la oficina de atención a la ciudadanía (OAC) Social ha recibido un "alud" de solicitudes de citas, a raíz de la puesta en marcha de la regularización de migrantes y ha avanzado que se pondrán recursos para dar una respuesta "rápida, cómoda y eficiente" a la ciudadanía.

Así lo ha asegurado la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, por los efectos derivados del procedimiento administrativo promovido desde el Gobierno central.

La representante municipal ha señalado que las oficinas que habitualmente acogen a este organismo en Avenidas están en obras --podrían acabar en unas semanas--, por lo que se han reubicado los servicios sociales en la oficina del parque de los Ceibos.

Celeste ha subrayado que, a raíz del anuncio del inicio de la regularización, se han formado "colas" de personas que acuden a esta oficina para comenzar los trámites.

Por estos motivos, ha apuntado que la corporación local tendrá que adaptar su personal para atender a esta cantidad de gente, ya que es un paso previo para acudir a las oficinas de Extranjería en Baleares.