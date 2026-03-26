Cort recurrirá en los tribunales la decisión del Gobierno de retirar el monolito de sa Feixina

Archivo - El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma recurrirá en los tribunales la decisión del Gobierno de España de incluir el monolito de sa Feixina en la lista de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática para que sea retirado del espacio público.

Así lo ha afirmado este jueves el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, quien ha señalado que "deberán ser los tribunales lo que se pronuncien" y que Cort "hará valer todas las vías legales necesarias".

"El pleno no ha hecho más que cumplir la ley", ha indicado el regidor en declaraciones a los medios, después que la sesión plenaria haya aprobado la modificación del plan general para catalogar el monumento de Sa Feixina.

En este sentido, ha remarcado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que determina que el monolito tiene valores patrimoniales a significar y que está despojado de todos los elementos que podían hacer inviable su catalogación.

"Por encima del Gobierno y, gracias a Dios, están los jueces", ha dicho, agregando que "ya está bien que en este país el Gobierno casi siempre vaya en contra de la opinión de los jueces y de las sentencias firmes".