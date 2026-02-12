Cort remarca que el saldo de la tarjeta ciudadana se transferirá en la nueva tarjeta única de manera automática

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha remarcado que el saldo pendiente de la tarjeta ciudadana se recuperará íntegramente en la nueva tarjeta única de forma automática una vez finalice el periodo de transición el 31 de marzo.

Así lo ha subrayado Cort este jueves, después que el PSOE Palma reclamara la recuperación de este saldo y advirtiera de un colapso para pedir cita previa para obtener la tarjeta única.

Sobre esta cuestión, desde el Ayuntamiento han apuntado que se ha abierto una nueva sala centralizada en la estación Intermodal, duplicando la capacidad de atención y el número de citas previas disponibles.

Cabe señalar que los mayores de 65 años pueden acudir a tramitar su tarjeta sin necesidad de cita previa.

La sala cuenta con diez puntos de atención al usuario, el doble que antes, cinco de los cuales los gestiona el personal del Consorcio de Transportes de Mallorca y cinco adicionales atendidos por personal de la EMT, que ha incorporado a diez trabajadores para reforzar el servicio.

Así, el número de citas previas se ha duplicado, pasando de más de 2.000 a más de 5.000 citas semanales en la estación Intermodal, con un incremento de aproximadamente 400 citas adicionales por día.

También han apuntado que en la web de la EMT la mayoría de las citas disponibles ya han sido asignadas a usuarios que las han solicitado previamente.

Igualmente, han sostenido que las citas se actualizan diariamente, y todos los trámites cuentan con el personal necesario para garantizar un servicio ágil y eficiente.

Además de la estación Intermodal, la tarjeta única se puede tramitar también en la Oficina de Atención al Cliente de la EMT en Palma, oficinas de la red TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, y oficinas municipales de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí.

Sumando todos los puntos de emisión, se ofrecen 6.185 citas semanales para la tramitación de la tarjeta. A partir de la próxima semana se habilitarán como punto de emisión la OAC Cort y las oficinas de PalmaActiva, aumentando aún más los puntos de atención.

También es posible solicitarla de manera online a través de la Sede Electrónica de la CAIB, y para más información se puede consultar tib.org.