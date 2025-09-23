Cort remodela el área de juegos infantiles de Cap Enderrocat e inicia mejoras en el parque de Son Ximelis, en Son Roca

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha remodelado el área de juegos infantiles de Cap Enderrocat y ha iniciado las actuaciones de ampliación en el parque de Son Ximelis, en el barrio de Son Roca.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado los parques de Cap Enderrocat y Son Ximelis, ambos ubicados en el barrio de Son Roca, con el objetivo de conocer de primera mano las actuaciones que se están llevando a cabo en la zona con un presupuesto total de 103.860 euros.

El encuentro, al que ha acudido también el coordinador general del área, Juanjo Lemm, ha contado con la asistencia de representantes de las diferentes asociaciones vecinales del barrio.

La primera visita se ha llevado a cabo en la plaza Cap Enderrocat, donde el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, respondiendo a una reivindicación vecinal, ha completado la ampliación y mejora del parque mediante la renovación del pavimento y los elementos de juego, que habían quedado obsoletos.

La reforma, con una inversión de 65.210 euros, ha incluido la instalación de un castillo de juegos accesible; un molino accesible con respaldo y un balancín, ambos adaptados para personas con movilidad reducida; dos columpios dobles con sillas accesibles y convencionales, incluyendo sillas para bebés; un elemento giratorio; una casita de juegos con tobogán, y una ampliación del área con pavimento de caucho para garantizar la seguridad.

Por otro lado, recientemente se han iniciado los trabajos de mejora del parque de Son Ximelis, con un plazo de ejecución previsto de dos semanas y una inversión de 38.654 euros.

En este espacio, el servicio de Parques y Jardines está llevando a cabo el cambio de caucho y los juegos infantiles, cuyo uso está especialmente enfocado a los niños de la escoleta que se encuentra en el barrio. En concreto, se ampliará la zona de juegos, doblando el espacio actual, y se instalará también una pizarra en el muro de contención que hay en el parque para que los niños puedan interactuar.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Palma refuerza su compromiso con la mejora continua de los espacios públicos, promoviendo el bienestar de la comunidad y ofreciendo a los más pequeños entornos de juegos más amplios, seguros y accesibles.