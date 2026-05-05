Cort señala que el derrumbe en Sant Novici pudo ser por causas múltiples aunque espera saber más tras los informes

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, en una rueda de prensa en Cort. - EUROPA PRESS

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha señalado que el derrumbe de un techo en un edificio de la calle Sant Novici pudo tener causas múltiples, aunque ha asegurado que la razón real se conocerá una vez terminados los informes técnicos.

Según ha asegurado Fidalgo en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Palma, "cuando una estructura cede, suele ser por una heterogeneidad de problemas añadidos y no por uno solo".

Aun así, ha indicado que los técnicos aún tienen que terminar el informe para establecer las causas del derrumbe del techo, que se saldó sin heridos.

En este sentido, el regidor ha asegurado que los técnicos están haciendo lo posible por garantizar la seguridad de los residentes. "Ningún técnico municipal impide a nadie volver --a su domicilio-- si no es para garantizar su seguridad", ha añadido, antes de aclarar que la prioridad es determinar cómo de comprometida está la infraestructuras para que las familias "vuelvan cuanto antes a sus casas".

Así, ha recordado que los servicios sociales han ofrecido alternativas habitacionales a quienes no disponían de una segunda vivienda de manera temporal hasta que se trace un plan para resolver el problema.