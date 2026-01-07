Cort valora positivamente la cabalgata de los Reyes Magos y destaca que el año que viene habrá tres carrozas más

Cabalgata de los Reyes Magos en Palma
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 7 enero 2026 12:19
PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha valorado positivamente la cabalgata de los Reyes Magos y ha destacado que el próximo año incluirá tres carrozas más.

Así lo ha dicho la regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, Lourdes Roca, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno tras ser preguntada por la cuestión.

"Estamos muy contentos", ha manifestado Roca, quien ha celebrado que asistieron unas 40.000 personas a pesar del frío y la amenaza de lluvia y que "se vio ese cambio de Navidad, de tradición y de cultura".

Igualmente, ha reconocido que "siempre hay algunas cosas a mejorar" y que de cara al año que viene se buscará "darle mayor importancia" a la cabalgata, pasando de 22 a 25 carrozas.

Por otro lado, la regidora ha explicado que en la Junta de Gobierno se ha adjudicado el contrato de servicios prestados por artistas del espectáculo de Sant Sebastià Petit y Sa Rueta 2026 a varias empresas.

El lote 1 ha quedado desierto, según Roca, no por falta de empresas sino por fallos en la documentación. Así, se ha preparado una contratación menor para cubrir este lote.

