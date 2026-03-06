Cort visita a los artistas y galerías de Palma que participan en varias ferias de arte contemporáneo en Madrid

Una delegación del Ayuntamiento de Palma visita artistas y galerías de la ciudad en ferias de arte contemporáneo en Madrid - AYUNTAMIENTO DE PALMA

Una delegación del Ayuntamiento de Palma ha visitado este viernes diferentes exposiciones que acogen propuestas artísticas de galerías y autores vinculados a Palma y al conjunto de Baleares en las ferias CAN Art Fair, Art Madrid e Hybrid Art.

En concreto, han visitado las ferias el regidor de Cultura, Javier Bonet; el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; el presidente de la asociación de galerias Art Palma Contemporani, Fran Reus; y el director del museo Es Baluard, David Barro.

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los representantes han visitado la Hybrid Art, una cita internacional de arte contemporáneo que este año conmemora el décimo aniversario de su creación.

A lo largo del recorrido por esta feria, Bonet y el resto de la comitiva han conocido las exposiciones de los artistas mallorquines Maria Huerga y Joan Oliver.

La primera había participado ya en diferentes muestras colectivas tanto en la isla como en Barcelona, por ejemplo, en la exposición que tuvo lugar en La Misericòrdia con motivo de una de las ediciones de la 'Nit de l'Art'.

En cuanto a Joan Oliver, han destacado su intensa dedicación a la cerámica, que le condujo a ganar el premio Benet Mas en la edición de 2021 de la Fira del Fang de Marratxí.

Posteriormente, la delegación se ha desplazado a la feria de arte contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Allí han visitado las muestras de los artistas mallorquines Fèlix Coll, en la galería Alba Cabrera; y Francesca Martí y Pilar Salvà, ambas en la galería Gerhardt Braun.

Fèlix Coll es un artista especializado en pintura y dibujo que centra su obra en el manejo constante de la luz. Por su parte, la autora multidisciplinar Francesca Martí destaca por la combinación de modalidades creativas muy diversas, como el lenguaje del vídeo como complemento de grandes telas pintadas.

A lo largo de su densa trayectoria, ha presentado exposiciones en Reino Unido, Bélgica, Grecia, Italia, Israel, Jordania o Egipto, y, en el caso de Mallorca, ha estado presente en varias muestras en el Casal Solleric, Es Baluard o la Fundació Pilar i Joan Miró.

Finalmente, Pilar Salvà, artista palmesana nacida en 1978, es una creadora visual que inició su carrera artística en 2014 y que fusiona realismo y surrealismo e invita al público a realizar un viaje introspectivo y espiritual.

La visita ha continuado en la feria CAN Art Fair, que celebra, bajo esta denominación, su primera edición en las instalaciones de Matadero.

En este emplazamiento, la comitiva se ha acercado a las propuestas de Red Gallery, Aina Albo, Rubén Rodrigo Silguero y Albert Pinya, que presentan sus exposiciones en el espacio de la galería Pep Llabrés, así como las muestras de Pep Llambias y Ela Fidalgo, entre otros artistas, en la galería de Marc Bibiloni, y la de Daniel Rubal, en LaGran + Espacio Líquido.

Red Gallery es una galería de arte contemporáneo que acoge diez espacios expositivos y que fue fundada por el coleccionista Drew Aaron.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que Aina Albo destaca por sus esculturas y pinturas sobre la mesa, y sus paisajes, donde no faltan las laderas, las cumbres piramidales y la línea del horizonte.

Por su parte, Rubén Rodrigo Silguero está considerado un interesante exponente de la abstracción, mientras que el palmesano Albert Pinya es uno de los autores mallorquines de su generación con mayor proyección internacional.

Este último ha sido distinguido, entre otros galardones, con el premio AECA de ARCOmadrid, la Medalla de Honor del premio BMW de pintura o el primer premio del programa Art Jove, que convoca el Govern.

En relación a Pep Llambias, han remarcado el carácter internacional de su obra, como pone de manifiesto su presencia en eventos como ARCO, Art Miami, Art Cologne o ArteFiera, habiendo expuesto, igualmente, en espacios mallorquines como las galerías Pelaires y Xavier Fiol.

Ela Fidalgo, nacida en Palma en 1993, ha desarrollado su carrera utilizando bordados, acrílicos, telas, aceites y ceras, y sus propuestas incluyen pintura, escultura e instalación. Por último, el palmesano Daniel Roibal centra sus propuestas artísticas en la abstracción.

Durante su visita a estas ferias, Bonet ha destacado "la extraordinaria calidad de la oferta artística surgida del talento y la creatividad de los autores de las islas, y del dinamismo y ambición de las galerías radicadas en nuestro entorno".

En este sentido, ha expresado el apoyo del Ayuntamiento a todos los artistas y espacios expositivos de la ciudad, subrayando que "son el eje vertebral de la transformación que la ciudad está viviendo de la mano del arte y la cultura" y que, ha añadido, ha permitido presentar la candidatura de Palma a la Capitalidad Europea del año 2031.