Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este domingo por Sa Rueta y una prueba deportiva en Son Castelló

Archivo - Un bus de la EMT. - AJUNTAMENT DE PALMA - Archivo

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico para este domingo, con motivo de la celebración de Sa Rueta en el centro de la ciudad y del Duatló CRE Ciutat de Palma en el Polígono de Son Castelló.

En el caso de Sa Rueta, el dispositivo estará activo entre las 07.00 y las 16.00 horas del domingo, aproximadamente. La celebración afectará a vías como La Rambla, la calle de la Riera, la plaza Weyler, la calle de la Unió, la plaza de Juan Carlos I y la avenida de Jaume III hasta la calle Concepción.

Durante todo el horario del dispositivo quedará prohibido el estacionamiento en La Rambla, la plaza del Mercat, la calle de la Unió, la avenida de Jaume III hasta la calle Bonaire y el paseo del Borne.

Asimismo, se cerrará el Borne desde la plaza de la Reina, la Rambla y se restringirán los accesos a la plaza de Cort desde las calles de la Victòria y de la Cadena.

En la avenida Jaume III habrá cortes parciales de tráfico a la altura del Paseo Mallorca y cierre total a partir de la calle de Bonaire.

En Via Roma y las Avenidas habrá cortes parciales para desviar la circulación. Además, el parking de la plaza Mayor cerrará los accesos de entrada y salida por la Rambla.

DESVÍOS EN LA EMT

Como consecuencia de estos cortes, la EMT Palma desviará parcialmente, entre las 07.00 y las 16.00 horas, las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35, quedando anuladas las paradas 7, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

El detalle de los recorridos alternativos podrá consultarse en la página web, la aplicación móvil de la EMT y en los carteles informativos situados en las paradas afectadas.

Este mismo domingo, con motivo de la celebración del Duatló CRE Ciutat de Palma, se establecerá un dispositivo especial de tráfico en el Polígono de Son Castelló entre las 08.30 y las 14.30 horas.

Durante este periodo se cerrará la Gran Vía Asima, en el tramo comprendido entre el Camí Vell de Bunyola y el Camí dels Reis.

También se cerrará el Camí dels Reis, en el tramo entre la calle 16 de juliol y el Gremi de Tintorers.

A causa de estas restricciones, las líneas 10 y 11 de la EMT circularán desviadas y quedarán anuladas las paradas 279, 1085, 1315, 274, 273, 735, 1311, 1312, 1033, 266 y 267.

Por otra parte, el martes 10 de febrero de 2026, entre las 15.00 y las 18.00 horas, se cerrará al tráfico la avenida Gaspar Bennàssar, entre las calles Arxiduc Lluís Salvador y Jaume Ferran, con motivo de la celebración de la Rua escolar del colegio Pius XII.

Debido a este cierre, la línea 40 de la EMT circulará desviada y quedarán anuladas las paradas 1974 y 1975.