Cortes de tráfico y desvíos en la EMT del viernes al lunes por el Día de Baleares y una manifestación de autónomos

Archivo - Casetas de artesanos en el mercado tradicional por el Día de Baleares, en Palma. - PIMEM - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha decretado una serie de restricciones al tráfico y desvíos en las líneas de la EMT entre el viernes y el lunes, con motivo de la celebración del Día de Baleares y una manifestación de autónomos.

Por lo que se refiere a la celebración de la fiesta autonómica, una de las vías afectadas será la avenida Antoni Maura, que se cerrará totalmente entre el edificio de Aduanas y la plaza de la Reina, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, también afectará a la plaza de la Reina, aunque se permitirá el cambio de sentido hacia el paseo del Born y el acceso a la calle del Conqueridor. Además, se establecerán cierres horarios desde la plaza Juan Carlos I en dirección a la plaza de la Reina.

Los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, el corte se aplicará entre las 10.00 y las 22.00 horas, mientras que el 2 de marzo el cierre se mantendrá entre las 10.00 y las 21.00 horas. En cuanto a los estacionamientos, la salida del aparcamiento del parque de la Mar por la avenida Antoni Maura permanecerá cerrada desde el 27 de febrero a las 08.00 horas hasta el 2 de marzo a las 22.00 horas.

Por otra parte, habrá una serie de líneas de la EMT desviadas por las celebraciones del Día de Baleares, entre el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo, como la línea 25 --s'Arenal-Pl. Reina|Catedral-- que no podrá acceder a la plaza de la Reina, por lo que circulará desviada por el paseo Marítim, la avenida Argentina, Jaume III y la plaza Juan Carlos I. Durante este desvío quedarán fuera de servicio las paradas 453 y 1048.

Esos mismos días, entre las 10.00 y las 22.00 horas aproximadamente, la línea 35 --Aquàrium-Pl. Reina|Catedral-- no podrá acceder al Born, por lo que también circulará desviada por avenida Portugal, paseo Mallorca, Jaume III y la plaza Juan Carlos I. Durante este desvío, quedarán anuladas las paradas 7, 986 y 1048.

Finalmente, la línea CC dejará de prestar servicio el viernes 27 a partir de las 10.00 horas aproximadamente, por los preparativos para las celebraciones.

Por otro lado, el lunes 2 de marzo, entre las 11.00 y las 14.00 horas aproximadamente, está prevista una manifestación del colectivo de autónomos que afectará a la circulación en la zona de Avenidas y en distintos puntos del centro de Palma.

El recorrido de la movilización se iniciará en la plaza de España y continuará por la avenida Gran i General Consell, la avenida del Comte de Sallent, la calle de Pere Dezcallar i Net y la de Cecili Metel.

Durante el desarrollo de la manifestación las interrupciones al tráfico y desvíos afectarán a la calzada del lado centro de Avenidas, es decir, no se podrá bajar en dirección plaza España, al quedar desviado el tráfico desde avenida Alemania hacia el túnel de General Riera en dirección Antoni Marquès. Asimismo, la salida del parking de Comte de Sallent en sentido plaza de España permanecerá cerrada durante el desarrollo de la manifestación.

De igual forma, el lunes 2 de marzo, entre las 11.00 y las 14.00 horas aproximadamente, la EMT desviará las líneas A1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 46, 47. Así, quedarán anuladas las paradas 1051, 981, 1330, 543, 110, 390, 598, 455, 113, 111, 810, 1, 295.