Costa aclara que el Govern no "acelerará" el parque fotovoltaico de Puntiró y lo detendrá si no cumple la ley

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha explicado que el Govern no "acelerará" la tramitación del parque fotovoltaico de Puntiró y, si no cumple con la normativa, ha adelantado que aplicará la ley para pararlo.

El representante del Ejecutivo ha contestado de este modo a la pregunta formulada por el diputado de Vox Sergio Rodríguez, sobre qué medidas tiene pensado adoptar el Govern acerca de la construcción de esta instalación energética.

Costa se ha remitido a la legislación que regula estos proyectos y ha defendido que el Govern no se ha planteado declararlo como "estratégico", porque no habría llegado la documentación a ningún organismo que tenga que tomar esta decisión.

No obstante, ha apuntado que el Govern considera que el suelo rústico debe ser para las actividades del sector primario y no para colocar placas solares.

En esta misma línea ha ido la intervención de Rodríguez, quien ha acusado a la empresa promotora de usar "subterfugios" para evitar la regulación estatal al respecto, al mismo tiempo que ha rechazado que estos terrenos acaben "arrasados" para poner las placas solares.

