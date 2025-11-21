Costa admite que Prohens no advirtió que iba a insinuar un adelanto electoral y cree que solo "evidenció una realidad"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reconocido que la presidenta, Marga Prohens, no advirtió al resto de miembros del Govern que iba a insinuar un adelanto electoral y ha considerado que sus palabras solo pretendían "evidenciar una realidad".

Así se ha expresado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern al ser preguntado por las palabras que Prohens pronunció durante la sesión de control del pleno del Parlament de esta semana.

La presidenta, en un intercambio con el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, dijo que los socialistas "temblarían" si decidiera llamar a las urnas. Un día después rebajó el tono, apeló a la "estabilidad" de su Ejecutivo y remarcó que las elecciones "no se pueden convocar por oportunismo político".

El vicepresidente primero ha reconocido que él no sabía que Prohens iba a manifestarse de esta manera. "Y creo que el resto del Govern tampoco", ha añadido.

"Pero creo que lo que la presidenta lo único que hizo fue evidenciar una realidad, que las encuestas dicen que el PP está muy cerca de la mayoría absoluta y que el centroderecha está más cerca de los 40 diputados que de los 34 actuales, de lo que se deduce que la izquierda está peor que nunca electoralmente en Baleares. En consecuencia, cuando la presidenta dijo que si convocaba elecciones les temblarían las pierdas, fue la constatación de una evidencia", ha explicado.

En cualquier caso, ha señalado, eso no justifica la convocatoria de elecciones anticipadas. "Convocar solo teniendo en cuenta las encuestas es oportunismo político y no hay razones objetivas que permitan pensar a los ciudadanos que hay que convocar", ha indicado.

Donde sí hay "razones objetivas" para ir a elecciones, ha incidido, es en el Gobierno central debido al "bloqueo" de sus proyectos presupuestarios y legislativos y al hecho de que tanto su presidente, Pedro Sánchez, como su partido, el PSOE, están "inundados de corrupción".

"Por lo tanto, que el señor Negueruela no haga según qué planteamientos, que implican que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga enorme en el propio. Hombre, dan ganas de reír", ha sentenciado.

En una línea prácticamente idéntica se ha expresado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, quien ha comparecido en la rueda de prensa para detallar algunas acciones de su departamento.

"Fue un comentario que se enmarca en el debate parlamentario y constató una realidad que no justifica, más allá del oportunismo político, que ella no tuviera intención de convocar elecciones", ha zanjado.