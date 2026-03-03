Costa afirma que el Govern aplicará políticas turísticas de "contención" y pide ir "en la misma dirección"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante un debate en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha apuntado que el Govern desarrollará políticas turísticas de "contención" y ha reclamado que "todos los sectores vayan en la misma dirección".

De este modo ha contestado el representante del Ejecutivo al portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, cuando este le ha solicitado una reflexión sobre si el modelo turístico de Baleares es sostenible.

Costa ha resaltado que Aena se ha mostrado contraria a la cogestión de los aeropuertos baleares, las previsiones que maneja es aumentar los pasajeros en Palma hasta 2031, con una ampliación de las instalaciones y un incremento de las tarifas, que, de acuerdo con sus estimaciones, afectarían "a los bolsillos de los baleares".

En este punto, ha pedido al representante de ecosoberanista que le "ayude" a convencer a los representantes del PSIB --dado que Aena depende del Gobierno central-- para que "no diga una cosa en la oposición" y "haga la contraria" en el Gobierno.

Apesteguia le ha reprochado que el Govern reivindique la desestacionalización, que, a su manera de ver, ha significado "saturar y masificar más todo el año".

En ese sentido, ha censurado que el Govern se niegue a hacer "cambios estructurales" y se haya negado a aprobar la subida del impuesto de turismo sostenible, la aplicación de un impuesto a los 'rent a car' o aumentar el canon del agua para grandes consumidores.

