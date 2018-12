Costa anuncia que el lunes se incorpora una psicóloga a la Oficina de la Dona de Ibiza

Publicado 04/12/2018 10:30:28 CET

IBIZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Pilar Costa, ha confirmado que todos los casos recibidos en la Oficina de la Dona de Ibiza han tenido ya una valoración y ha reconocido la falta de dos psicólogas, una de ellas en excedencia, lo que ha provocado listas de espera en el servicio de atención psicológica. La consellera ha avanzado que el lunes se incorporará una sustituta, lo que permitirá agilizar este servicio.

La diputada del PP, María José Ribas, ha pedido al Govern su valoración sobre la lista de espera en la Oficina de la Dona de Ibiza para atender a víctimas de la violencia de género y ha explicado que

44 mujeres esperan ser atendidas por esta Oficina debido a la falta de personal, un "hecho gravísimo y que preocupa mucho" al ser una situación que por primera vez se ha dado en la historia de este servicio y que "nunca más tendría que volver a pasar".

Costa ha calificado como una "lástima" que en el pleno celebrado en el Consell de Ibiza hace pocos días "nadie de su grupo preguntara por esto". "Es una lacra que necesita la implicación de todos y todas y mientras haya una sola mujer que necesite de estos servicios, los recursos de la Administración siempre parecerán insuficientes", ha añadido Costa.

Ribas ha asegurado que con la respuesta de Costa la preocupación es todavía "mayor", explicando que es "muy grave" si la consellera de Bienestar Social de Ibiza, Lydia Jurado, no ha sido capaz de pedir ayuda ante esta situación.

"Esta lacra social no entiende de burocracias o competencias", ha criticado Ribas, exigiendo una coordinación "eficaz" entre instituciones para atender a estas víctimas "y no se puede permitir que en un tema tan sensible los protocolos fallen", ha añadido.

Costa ha recordado que el PP eliminó bajo su gobierno siete de las diez oficinas de atención a las víctimas con la excusa de que el Govern no tenía competencias.