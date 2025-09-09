Costa asegura que la condonación de la deuda es un ejercicio de "trilerismo presupuestario" y un "engaño"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha apuntado que la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno central es un ejercicio de "trilerismo presupuestario, un engaño y una trampa" para asegurar la continuidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El representante del Ejecutivo ha argumentado que esta condonación está motivada porque Sánchez estaría dispuesto a "ceder en todo lo que haga falta" para contentar a los "socios separatistas de Cataluña".

Costa ha respondido de este modo a la interpelación sobre esta materia realizada por el diputado del PSIB Llorenç Pou, en la que pedía que aceptara el perdón de la deuda.

Por otro lado, Costa ha criticado que, a su modo de ver, no haya mostrado su postura en cuestiones como la insularidad o la reforma que propone para el sistema de financiación autonómica. Además ha pedido que se posicione ante lo que considera un ataque "flagrante" a la autonomía tributaria de Baleares, como ha calificado el pacto para la condonación de la deuda.

Todo esto ha alegado que, a su juicio, se debe a que los representantes del PSIB "callan" y "agachan la cabeza" ante las propuestas de Sánchez.

En ese sentido, le ha recriminado que el anterior Govern no reclamara financiación al Gobierno central para los proyectos ferroviarios, los convenios de carreteras o una mayor dotación para cubrir la insularidad.

Otro de los aspectos que ha criticado es que Pou afirmara que el PP llevaba en su programa la condonación de la deuda, algo que ha señalado que es "mentira", puesto que el PP defiende la reducción de la deuda, algo que ha señalado haber conseguido en 500 millones de euros en los dos años de legislatura por lo que a partir de 2026, Baleares podría salir a financiarse en los mercados.

Por su parte, Pou ha sostenido que se trata de una oportunidad "histórica" de poner el "contador a 0" antes de implantar el nuevo sistema de financiación, que además podría comportar alrededor de 150 millones de euros de ahorro por intereses.

El diputado socialista ha recordado de Baleares es uno de los territorios más endeudados de España, con un montante que supera los 8.000 millones de euros. Por eso ha pedido que el Govern reconozca si ha habido infrafinanciación y, en caso afirmativo, se debería hacer cargo el Gobierno central.

De este modo, ha planteado un Pacto de Estado para acogerse a esta condonación de la deuda porque es una cuestión que "sobrepasa la legislatura", ya que le ha recalcado que el dinero "no es suyo", sino de los "ciudadanos".

Por todos estos motivos, ha pedido al Govern que deje de "hacer seguidismo" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y busque un acuerdo con los partidos políticos y la sociedad civil.