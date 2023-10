Costa asegura que con el incremento del techo de gasto se reforzarán servicios como educación o sanidad

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha indicado que el incremento del techo de gasto de los presupuestos autonómicos en 320 millones de euros servirá para reforzar la educación, la sanidad o la vivienda.

Costa ha respondido así a la pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PSIB Llorenç Pou sobre qué medidas desarrollará el Govern con el techo de gasto más elevado de Baleares.

Pou ha defendido que la presentación de este techo de gasto plantea "dudas técnicas" al PSIB y le ha reprochado al representante del Govern que el Ejecutivo se "beneficiará de la buena gestión del Govern anterior".

Costa ha asegurado que el techo de gasto "ha desmentido la teoría apocalíptica de que si se bajaban los impuestos habría recortes", una bajada que ha apuntado que se ha efectuado mientras se ha incrementado el techo de gasto.

Pou le ha pedido que con este aumento del techo de gasto apruebe medidas del escudo fiscal como ayudas para el pago de las hipotecas, la gasolina o el transporte público.

Costa ha continuado su intervención aseverando de que el Govern "no convertirá el presupuesto en una repartidora electoral, no empleará la ecotasa para pagar conciertos o patinetes". "El Govern hará lo que no han hecho ustedes en ocho años", ha manifestado.