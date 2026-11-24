Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, en una sesión del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reiterado que el Ejecutivo no negociará con Vox los presupuestos autonómicos de 2027 en medio de la campaña electoral del 29 de noviembre, ya que, a su entender, es la "única garantía" de que se puedan llegar a acuerdos "de verdad".

Esta es la contestación que ha dado el representante del Govern a la pregunta parlamentaria formulada este martes en el Parlament por el diputado de Unidas Podemos (UP), José María García, para saber el motivo de este parón en las negociación.

No obstante, Costa ha recalcado que el Govern "no renuncia" a aprobar las cuentas públicas de 2027 y pretende que estos acuerdos presupuestarios permitan seguir con las rebajas fiscales para la compra de la primera vivienda o de sucesiones.

Costa ha ahondado en esta medida con una invitación irónica al apoyo del PSIB ahora que "son defensores de las herencias", en referencia al patrimonio de la pareja de la candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, y su postura sobre su método de obtención.

Además, ha sugerido que el PSIB también se convertirá en el "máximo defensor" del alquiler vacacional después de "criminalizarlo" y ha planteado que ahora se entiende la "barra libre" para el alquiler turístico en la pasada legislatura, en alusión a la posible actividad turística que se podría llevar a cabo en uno de los inmuebles de la pareja de Sánchez.

Costa ha recriminado al PSIB que reivindique el decrecimiento turístico pero que, con este supuesto alquiler turístico, significaría que "lo hagan otros", lo que haría que "desaparezca su credibilidad".

García le ha reprochado que las negociaciones presupuestarias de PP y Vox "nunca" se han ceñido al aspecto de las cuentas públicas y que ahora traten de demostrar una "ingenuidad" que "nadie se cree".

Por eso, el diputado ha citado algunos de los elementos que Vox quiere incluir en la negociación presupuestaria como es la prioridad nacional, los recortes al "gasto ideológico" o la "tijera al gasto político superfluo", aquí ha ironizado con que Vox devolverá el dinero que ha cobrado en estas legislaturas.

García ha pedido al Govern saber qué está negociando con Vox y qué justificación pone para paralizar las negociaciones. En ese sentido, ha puesto el ejemplo de anteriores pactos presupuestarios en los que se acordaron medidas como la derogación de la ley de memoria democrática, que no se construyan más centros para acoger menores extranjeros no acompañados, que no se acepte el traslado de estos niños a Baleares desde otras partes del Estado o que se retiren subvenciones a sindicatos, patronales y "chiringuitos catalanistas".

El parlamentario de UP ha planteado sus dudas acerca de que estas nuevas negociaciones puedan suponer la pérdida de "otro puñado de derechos", nuevos "ataques" al catalán, la "censura" de películas y obras de teatro, como ha alegado que sucede en Castilla y León o la derogación de leyes contra el cambio climático.

"Estas son las políticas de sus socios, con los que cada día se pierden las diferencias y tienen más semejanzas. Es de justicia que se deje de tanta discreción porque la gente tiene que ir informada a votar el 29 de noviembre y digan qué están dispuestos a pactar con Vox, porque le escatiman información a la ciudadanía", ha argumentado.