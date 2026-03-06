Costa defiende que las medidas de simplificación administrativa "complementarán" el trabajo de los empleados públicos

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo

El vicepresidente carga contra la izquierda por rechazar las propuestas en el Parlament y respaldarlas en los ayuntamientos PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido que las medidas de simplificación administrativa que el Ejecutivo prepara, y que buscará aprobar con Vox, agilizarán los procedimientos y "en ningún caso" pretender sustituir el trabajo de los empleados públicos sino "complementarlo".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa ha equiparado las propuestas que se están planteando con las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), figura que se introdujo con la primera ley de simplificación administrativa y que, ha resaltado, "todos" los municipios gobernados por la izquierda están aplicando.

En este sentido, ha tachado de "incoherentes" al PSIB y MÉS per Mallorca por rechazar estas medidas en el Parlament pero acogerlas en los ayuntamientos. "¿Se puede ser más hipócrita?", ha espetado.

Con todo, ha sostenido que el Govern continuará adoptando "todas las medidas" que permitan agilizar procedimientos administrativos y ha situado la prioridad en los cuellos de botella, por ejemplo en la Dirección General de Recursos Hídricos.