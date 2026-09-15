Costa defiende que la prórroga presupuestaria no ha supuesto "ningún recorte" de los servicios públicos en Baleares

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la comisión en el Parlament. - PARLAMENT BALEAR

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido este martes en el Parlament la prórroga presupuestaria asegurando que no ha supuesto "ningún recorte" en los servicios públicos de las Islas y que "no ha limitado" las inversiones del Govern.

Así lo ha indicado durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos donde también ha señalado que le "habría gustado" aprobar unos nuevos presupuestos, pero que es algo que "no se ha podido culminar" pese a que habrían "permitido seguir avanzando en la transformación económica".

En este sentido, ha explicado que la prórroga de los presupuestos de 2025 no implica que sean "rígidos", sino que la normativa permite "adaptar el presupuesto prorrogado a las necesidades de cada momento".

Según el vicepresidente del Govern, no se han cumplido las "previsiones alarmistas" de partidos de la oposición, que "anunciaron recortes, dificultades para mantener servicios públicos, dificultad para invertir y una situación catastrófica".

El conseller ha detallado que los servicios públicos de Baleares han seguido funcionando "con plena normalidad" durante este año pese a la prórroga presupuestaria y que lo "único" que se ha recortado es la deuda pública de la comunidad autónoma en más de 500 millones de euros.

LA PRÓRROGA NO CONDICIONA EL RITMO DEL GOVERN

Además, ha señalado que la prórroga presupuestaria "no ha comprometido" el ritmo inversor del Govern y ha defendido que las cuentas públicas se han adaptado para seguir transformando el modelo económico de las Islas.

El vicepresidente también ha remarcado la financiación con la que han contado el servicio de salud, la educación o la vivienda pública --más de 1.000 viviendas de alquiler asequible están en tramitación, según ha indicado--.

El Govern ha asegurado que se han generado fondos económicos que han sumado a los propios presupuestos prorrogados. Entre ellos, más de 46 millones en ayudas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio, cerca de 201 millones del sistema de financiación autonómica o casi 43 millones derivados del ingreso procedente del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

Asimismo, Costa ha señalado que la situación financiera de Baleares permite plantear la salida del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y la posibilidad de refinanciar parte de la deuda de la comunidad autónoma directamente en los mercados financieros.

Costa ha sostenido que el gasto en Baleares está en unos niveles de ratio que asciende a las Islas "a las primeras posiciones de España", mientras que la ratio de deudas sobre el PIB está por debajo del 17 por ciento.