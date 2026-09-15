Costa justifica la negativa a la reforma de la financiación autonómica por "no incluir nada" que reivindica el Govern

El ministro de Hacienda, Arcadi España (c), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reivindicado el voto en contra de Baleares al nuevo sistema de financiación autonómica, porque "no incluye nada" de lo que ha planteado el Govern.

De esta manera ha respondido el representante del Ejecutivo a la pregunta del portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, sobre la motivación del Govern para votar en contra de la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para Costa, la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central no contempla "ni la población flotante, ni el crecimiento poblacional, ni la insularidad, ni el principio de ordinalidad, solo para Catalunya". Además, ha reprobado que se pretenda "recortar" la autonomía tributaria.

En ese sentido, ha recordado las alegaciones presentadas por la Conselleria de Hacienda en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSIB, en la que se solicitaba introducir criterios para contemplar todos estos conceptos y ha recalcado que "todos los Governs han defendido siempre lo mismo".

Por eso, ha reprobado al diputado del PSIB que "hagan el ridículo", porque, a su manera de ver, el nivel de "sumisión, servilismo y genuflexión" del partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "da vergüenza".

Costa ha subrayado que este Govern "siempre" defenderá los intereses de los ciudadanos de Baleares, mientras que ha acusado al diputado del PSIB de anteponer a Sánchez, a los baleares.

En su turno de palabra, Pons ha sostenido que la mejora de la financiación de Baleares históricamente se ha llevado a cabo bajo gobiernos del PSOE y del PSIB, con el voto en contra el PP.

"Si la presidenta del Govern, Marga Prohens, fuera responsable, pragmática y honesta tendría la capacidad de votar a favor en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero no es una estadista, ella es más de la bronca que del acuerdo", ha apuntado.

El parlamentario ha señalado que el PP tendrá una "segunda oportunidad" en el Congreso de los Diputados para dar luz verde a esta nueva financiación, por lo que le ha sugerido que negocie y busque mejoras.

A raíz de la contestación de Costa, Pons le ha puesto el ejemplo de Canarias que ha votado a favor y ha afirmado que, ante la oposición del Govern, el PSIB iniciará una ronda de negociación con los agentes sociales y otras entidades para recoger propuestas para mejorar la propuesta de financiación.