Costa pide al PSIB que pida disculpas por "rendir pleitesía a la trama corrupta que saqueó las arcas públicas"

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha pedido este martes al PSIB que pida disculpas por "rendir pleitesía a la trama corrupta que en el peor momento de la pandemia saqueó las arcas públicas".

En el pleno del Parlament de este martes, el conseller ha respondido así al diputado socialista Marc Pons, que ha criticado que el Govern haya dejado de ejecutar en los últimos tres años hasta 1.500 millones de euros presupuestados. El socialista ha acusado al Govern de "vender humo" y de ser incapaces de ejecutar las inversiones anunciadas.

Costa, por su parte, ha lamentado que sean "días difíciles" para los socialistas de Baleares, empeñados en "tapar las mentiras" de Armengol. "La siguen defendiendo y quieren que pidamos disculpas", ha afirmado el vicepresidente.