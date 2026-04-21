El Govern acusa a la consellera de Salud de Armengol de ser "colaboradora imprescindible" de la trama de las mascarillas

Archivo - La diputada del PSOE Patricia Gómez i Picard interviene durante un pleno en el Parlament balear, a 14 de noviembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acusado a la consellera de Salud durante el último Govern de Francina Armengol, Patricia Gómez, de ser "colaboradora imprescindible" de la supuesta trama de las mascarillas vinculada al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament la actual consellera de Salud, Manuela García, al ser preguntada acerca de la situación sanitaria por parte de Gómez.

La ahora diputada socialista ha alertado del "deterioro" de la sanidad pública de Baleares, algo que se ha convertido en "una auténtica constante" y que "empeora año tras año".

García ha dicho asumir "todas las decisiones" que adopta el Govern en materia sanitaria y ha asumido la responsabilidad de la gestión, pero se ha negado a tener que "cargar con la falta de gestión" del anterior Ejecutivo.

"Creo que no está en condiciones de hablar de responsabilidad, porque ¿qué responsabilidad ha asumido usted, que es la responsable política de abrir las puertas del IbSalut a una presunta organización criminal?", le ha afeado la consellera.

García también ha acusado a Gómez de "pagar 3,7 millones de euros en mascarillas que se pudren en un almacén, pagar en tiempo récord a una empresa investigada antes de que se formalizara el contrato, no reclamar ni un solo euro en tres años y ocultar información".

"El último informe de la UCO es claro: fue Armengol quien abrió las puertas de Baleares a la trama y usted fue la colaboradora imprescindible", ha zanjado. Gómez, por su parte, ha lamentado que García "busque la culpa fuera de su conselleria".

A reglón seguido, la también socialista Pilar Costa ha vuelto a preguntar a la consellera de Salud acerca de los "colapsos" de atención primaria y los servicios de urgencias hospitalarias.

"¿Sabe cuánta gente está esperando una cama en las urgencias de Son Espases? Más de 70. Hablar de mascarillas, Koldo y demás no le salvará de la pira política", ha advertido Costa.

García ha asegurado que su departamento está trabajando para solucionar esta situación --que se ha repetido en numerosas ocasiones en los últimos meses-- y la ha circunscrito al crecimiento poblacional.

"El incremento de la población, quiera o no, impacta sobre los servicios sanitarios, sobre todo las urgencias. Hay 40.000 tarjetas sanitarias más", ha zanjado la consellera.