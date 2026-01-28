Costa (PSIB) defenderá en el Congreso la toma en consideración del senador para Formentera

Archivo - La portavoz parlamentaria del PSIB, Pilar Costa. - PSIB - Archivo

IBIZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Pilar Costa defenderá ante el Congreso la toma en consideración de una iniciativa legislativa impulsada por el PSIB y Gent per Formentera para que la Isla pueda contar con un senador propio.

Según ha informado el PSIB en un comunicado, Costa forma parte de una comisión designada por el Parlament y acudirá al Congreso el 10 de febrero para que se tome en consideración la iniciativa aprobada en el Parlament balear en 2018 y ratificada en esta legislatura por todos los grupos excepto Vox.

Una vez se supere el trámite, la iniciativa pasará por ponencia legislativa y por comisión. Si finalmente se aprueba en el Congreso, seguirá la tramitación con la modificación de la Constitución.

El PSOE ha recordado que la aprobación de un nuevo senador o senadora para Formentera es una reivindicación histórica de los vecinos de Formentera. Costa ha celebrado la puesta en marcha de esta propuesta y ha explicado que, por primera vez, el Congreso debatirá su toma en consideración. Así, ha considerado que la iniciativa saldrá adelante puesto que cuenta con un amplio apoyo parlamentario.

"Esperemos que para las próximas elecciones Formentera ya pueda votar a su propio senador o senadora", ha concluido.