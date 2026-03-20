Costa reprocha al PSIB las críticas a Prohens por su viaje al Caribe: "Está cumpliendo con su agenda de presidenta"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reprochado al PSIB que critique el viaje al Caribe de la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, cuando la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, "hace actos de partido en horario laboral".

Así lo ha subrayado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la solicitud que ha hecho el PP en el Congreso para que comparezca Rosario Sánchez por el "grave abandono y omisión de sus obligaciones" al frente de la Secretaría de Estado de Turismo.

"Se imaginan que yo en horario laboral hiciera actos de partido y ruedas de prensa de partido", ha señalado, agregando que "no tiene mucho sentido" que Sánchez haga una rueda de prensa del PSIB un lunes por la mañana.

El también vicepresidente ha reprochado a los socialistas que "den lecciones" criticando el viaje de Prohens en el que, ha defendido, está cumpliendo con su agenda como presidenta del Govern.