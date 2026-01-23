Costa solicitará su comparecencia en el Parlament para explicar el rechazo a la propuesta de financiación autonómica

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, solicitará su comparecencia en el Parlament para explicar el rechazo del Govern a la propuesta del Ministerio de Hacienda del nuevo modelo de financiación autonómica.

Lo ha dicho el conseller en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes tras ser preguntado por la petición del PSIB de que comparezca la presidenta del Govern, Marga Prohens, para abordar este posicionamiento.

"Este mismo lunes solicitaré yo mismo mi comparecencia para explicar nuestro rechazo total y absoluto", ha dicho, a la vez que ha mencionado las principales quejas del Ejecutivo ante esta propuesta, entre ellas las formas en las que se ha negociado.