Costa trabaja en los presupuestos con "total normalidad": "Espero aprobarlos, pero no depende solo de nosotros"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern
El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 13:14
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PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern está trabajando en la elaboración del techo de gasto y del anteproyecto de los presupuestos para 2027 con "total normalidad" y con la voluntad de sacarlos adelante.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado que "intentará" que las cuentas autonómicas se puedan aprobar.

"Espero que lo podamos conseguir pero no dependerá exclusivamente de nosotros", ha señalado, a la vez que ha defendido que tener presupuestos aprobados en tiempo es forma es positivo para los ciudadanos de Baleares.

De cara al próximo y último curso político antes de las elecciones de 2027, Costa ha reivindicado que el Ejecutivo continuará con su hoja de ruta establecida en el programa de gobierno del PP.

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