Costa trabaja en los presupuestos con "total normalidad": "Espero aprobarlos, pero no depende solo de nosotros"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern está trabajando en la elaboración del techo de gasto y del anteproyecto de los presupuestos para 2027 con "total normalidad" y con la voluntad de sacarlos adelante.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado que "intentará" que las cuentas autonómicas se puedan aprobar.

"Espero que lo podamos conseguir pero no dependerá exclusivamente de nosotros", ha señalado, a la vez que ha defendido que tener presupuestos aprobados en tiempo es forma es positivo para los ciudadanos de Baleares.

De cara al próximo y último curso político antes de las elecciones de 2027, Costa ha reivindicado que el Ejecutivo continuará con su hoja de ruta establecida en el programa de gobierno del PP.