Costa, a Vox: "Cumplir acuerdos, siempre. Traspasar líneas rojas, nunca"

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EL Govern reitera la intención de introducir la vehicularidad del castellano a través de la ley educativa

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha respondido este martes a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que "cumplir acuerdos, siempre, pero traspasar líneas rojas, nunca".

En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico en el pleno de este martes, Costa ha respondido así después de que Cañadas le hubiera preguntado si los acuerdos con Vox "son chantajes".

Cañadas ha acusado al Govern de mantener un doble discurso en relación a los acuerdos de Vox y de hablar de chantajes en los medios de comunicación. "Ante los medios venden que los acuerdos de Vox son chantajes y luego no pueden gobernar sin pactar con nosotros", ha afirmado la portavoz.

Costa se ha referido especialmente a la vehicularidad del castellano en la educación, motivo del último desencuentro entre los socios de investidura. El vicepresidente del Govern ha insistido en que el Ejecutivo está dispuesto a modificar la ley de Educación para que catalán y castellano sean vehiculares en la educación.

"Tenemos la voluntad de incluir en la ley educativa la voluntad de los ciudadanos, pero siempre respetando las líneas rojas que nunca cruzaremos", ha insistido. El conseller ha reivindicado que los acuerdos con Vox han permitido "acabar con la asfixia fiscal, dar un giro en las políticas de vivienda y reclamar cambios en la política migratoria".

"Sería bueno que en vez de tirar por tierra nuestro trabajo para intentar recuperar los votos que perdieron, valoraran que están gobernando gracias a los acuerdos puntuales que desde el principio de legislatura les sostienen en el gobierno", ha señalado Cañadas, que ha acusado al PP de defender discursos distintos en cada CCAA. "Nosotros crecemos porque nuestro discurso es el mismo", ha concluido la portavoz de Vox.