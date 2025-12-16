Los costes laborales alcanzaron los 3.142 euros en Baleares en el tercer trimestre de 2025 tras un incremento del 5,6%

Archivo - Trabajador. - PRINCIPADO - Archivo

MADRID/PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 5,6% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024 hasta situarse en los 3.142,32 euros en Baleares, según datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 5,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.283,36 euros por trabajador y mes.

En cuanto a los costes no salariales, sufrieron un incremento del 5,1% en el archipiélago hasta situarse en 858,96 euros.

El coste laboral por hora se incrementó, por su parte, en un 5,9% en Baleares, hasta los 23,29 euros por hora efectiva, con un incremento del salario del 6% hasta los 16,92 euros, y de un 5,5% de los costes no salariales, hasta los 6,37 euros.

A nivel nacional, el coste laboral aumentó un 3,0% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2024, hasta 3.111,76 euros por trabajador y mes.

El coste salarial subió un 2,8% hasta 2.268 euros y los otros costes un 3,5%. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente de los otros costes, crecieron un 3,6%.