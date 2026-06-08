Costitx pide a Prohens una piscina municipal y Búger, cambios normativos para municipios pequeños

La presidenta del Gover, Marga Prohens se reune con el alcalde de Costitx, Antoni Salas, a lunes 8 de junio de 2026 (Palma). - CONSOLAT DEL MAR

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Costitx, Antoni Salas, ha planteado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una piscina municipal financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), mientras que el alcalde de Búger, Pere Torrens, ha pedido cambios normativos para poder atender las dificultades de los municipios pequeños.

Así lo han trasladado los dos alcaldes tras las respectivas audiencias mantenidas este lunes con la presidenta en el Consolat de Mar, donde Prohens también ha recibido al alcalde de Ariany, Joan Ribot.

En el caso de Costitx, el alcalde le ha trasladado también otras necesidades en materia de educación, sanidad y transporte, y ha indicado que el proyecto de la piscina se plantea como una actuación a financiar a través del impuesto turístico.

Por su parte, el alcalde de Búger ha señalado que muchas de las problemáticas de los municipios pequeños requieren modificaciones normativas para poder ser abordadas, al considerar que no siempre pueden resolverse en el día a día de los ayuntamientos.

Ambos han valorado las respectivas audiencias y han destacado la utilidad de poder trasladar directamente estas cuestiones al Ejecutivo autonómico.