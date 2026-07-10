La creación de empresas baja un 15,8% en mayo en Baleares

Archivo - Imagen de una persona delante de un ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares bajó un 15,8% en mayo en tasa interanual con un total 432 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 79, un 4,8% menos, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 432 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 9,1 millones de euros, lo que supone un 20,36% menos que en el mismo mes de hace un año (9,1 millones de capital desembolsado).

De las 79 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en Baleares, 72 lo hicieron voluntariamente; tres por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más. En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla - La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 40,7% en Baleares en mayo, hasta las 48 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 18,85 millones de euros, cifra un 59,6% inferior a la de mayo del año anterior.