La creación de empresas baja en Baleares un 11,7% en julio

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles ha bajado un 11,7 por ciento en Baleares en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 354 empresas, muy por debajo de la media nacional, del +2,2%, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La bajada registrada en las Islas es la cuarta peor del país, tras la de Cantabria, La Rioja y Extremadura.

Para la constitución de las 354 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 4,372 millones de euros en Baleares. Además, todas las sociedades que se crearon en julio en las Islas fueron limitadas.

De las 56 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio, 50 lo hicieron voluntariamente; dos por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas. Además, ha habido 59 sociedades mercantiles que han ampliado capital, una de ellas anónima y 58 limitadas.

DATOS NACIONALES

En todo el país el número de nuevas sociedades mercantiles subió un 2,2% en julio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.150 empresas, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 1995.

Con el repunte de julio, la constitución de empresas encadena dos meses de ascensos después del aumento del 1,7% registrado en junio.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 3,5% interanual en julio, hasta los 464,6 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 41.669 euros, disminuyó un 5,6% en relación a julio de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en julio se disolvieron 1.813 empresas, cifra un 9,1% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias. De este modo, cada día del mes de julio se disolvieron 58 sociedades.