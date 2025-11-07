Crece un 16,82% el número de hogares que cobran el IMV en el último año en Baleares

Archivo - Varias personas esperan en cola para entrar en un comedor social. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hogares que en octubre en Baleares han recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 16,82% en términos interanuales, hasta los 8.772 hogares.

Según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la prestación ha llegado así a 26.722 personas, un 18,34% más que en el mismo mes del año pasado.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, la cuantía media de la prestación se ha situado en 485,43 euro al mes por hogar (un 2,7% más que en el mismo mes del año pasado) y en 159,35 euros por beneficiario (un 1,38% más).

En conjunto, la nómina actual en el archipiélago ha ascendido a 6,14 millones de euros, una subida interanual del 7,38%.