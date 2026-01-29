Crece la vacunación contra la gripe en Baleares: casi 220.000 personas inmunizadas

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 219.096 personas se han vacunado contra la gripe en Baleares en esta temporada, cifra que supone 31.302 inmunizados más que el año anterior, cuando la campaña todavía no está cerrada.

Por islas, en Mallorca se han vacunado 180.145 personas, 21.995 en Ibiza y Formentera y 16.650 en Menorca, según se desprende del balance de la campaña de vacunación 2025-2026 de la Conselleria de Salud presentado este jueves.

Así, esta campaña ha conseguido inmunizar el 34,4% de la población diana, un porcentaje que supone una "clara mejoría" de casi 3,5 puntos sobre el 30,9% alcanzado durante la campaña anterior.

La mejoría es mayor si se tiene en cuenta que la población diana ha crecido en las Islas un 5,3%, pasando de las 606.685 personas incluidas en este colectivo en 2024 a las 638.777 que lo conforman esta temporada.

La consellera de Salud, Manuela García, ha presentado el balance acompañada de la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y la subdirectora de Cuidados Asistenciales del Servicio de Salud, Concha Zaforteza.

García ha destacado que se está consiguiendo el objetivo marcado al inicio de la legislatura de revertir las bajas coberturas vacunales contra la gripe en Baleares, entre las más bajas del país.

Así, ha recordado que el porcentaje de la población que se ha vacunado contra la gripe ha subido casi 12 puntos desde la primera campaña de vacunación que realizó el actual equipo de Salud, la de 2023-2024.

Los porcentajes de vacunación crecen en todos los colectivos de riesgo. Entre las mujeres embarazadas se ha pasado de una cobertura del 17,7% en la pasada campaña al 20,7% de esta.

Por islas, en Mallorca se ha vacunado el 23,8% de las gestantes (+3,1%), el 13% en Menorca (+2,4%) y el 8,5% en Ibiza y Formentera (2,6%).

CRECE LA VACUNACIÓN ENTRE PROFESIONALES

Desde Salud han destacado el aumento de la vacunación contra la gripe entre los profesionales sanitarios. Así, se han vacunado el 34,2% de los profesionales asistenciales que trabajan en el Servicio de Salud, tanto en centros de salud como en hospitales, con un crecimiento del 5,5% frente a la campaña anterior.

En Mallorca el crecimiento de la inmunización entre este colectivo ha sido del 5,9%, en Menorca ha aumentado un 4,4% y en Pitiusas se ha incrementado en un 6,3%, ha subrayado la directora general de Salud Pública.

Esteban ha puesto en valor también el aumento de la vacunación entre el personal de Atención Primaria, con subidas en todas las Islas cercanas al 8%.

Una acción que ha facilitado la vacunación de los profesionales de la salud ha sido su captación activa y el despliegue de equipos de vacunación en los propios servicios asistenciales.

Según la directora general, hay una ruptura ya firme de una tendencia negativa que será la base para seguir aumentando las coberturas en próximas campañas de vacunación.

Entre las acciones implementadas por Salud Pública en esta campaña para aumentar las coberturas ha destacado las estrategias de intensificación en tres subpoblaciones de riesgo: los niños de 23 a 59 meses, las personas institucionalizadas y los pacientes en programas de atención domiciliaria.

En cuanto a los menores, la subdirectora de Cuidados Asistenciales del IBSalut, Concha Zaforteza, ha destacado la ampliación de la vacunación en los colegios a todos los niños escolarizados en el segundo ciclo de educación infantil.

En total, se ofertó la inmunización a 27.568 escolares de los cuáles se ha vacunado el 44,8% (12.352 menores). Este porcentaje supone un incremento del 20,1% con respecto al año anterior.

En relación con los otros dos colectivos, ha explicado que se ha acelerado lo máximo posible su inmunización y han sido los primeros en ser vacunados en esta campaña, disminuyendo de esta manera el riesgo de sufrir complicaciones.

También ha destacado la estrategia de captación activa de los grupos de riesgo, tanto a través del envío de tres SMS desde el principio de la campaña como a través de la llamada activa por parte de las enfermeras de Atención Primaria, y la intensificación de las campañas publicitarias en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales.

DESCENSO LENTO PERO SOSTENIDO DE LA GRIPE

Desde Salud han informado que la circulación de la gripe en Baleares ha vuelto a registrar un ligero descenso en la cuarta semana del año, al detectarse una incidencia de 53 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 64,4 casos de la semana precedente.

Este nivel de contagios mantiene a la comunidad autónoma en una fase epidémica de intensidad baja y todo apunta a que se está iniciando un lento pero mantenido descenso de la circulación de este virus estacional.

Según han expuesto los miembros del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas tras su reunión semanal de los jueves, también baja el crecimiento de las infecciones respiratorias agudas (IRA) provocadas por todo tipo de virus entre la población en general, que en esta semana se han situado en los 604,9 casos por 100.000 habitantes frente a los 616,5 casos de la semana anterior.

El descenso más significativo de las IRA se ha producido entre la población mayor de 60 años. En esta cuarta semana la incidencia entre este colectivo ha bajado hasta los 618,7 casos frente a los 771,5 registrados en la tercera semana de este año.

Por último, el comité de infecciosas ha informado de un aumento significativo de los casos de bronquiolitis entre los menores de uno a cinco años que se está produciendo de manera paralela al incremento registrado en el conjunto de España. En esta semana se han diagnosticado 521,3 casos por cada 100.000 habitantes frente a los de 404,6 de la anterior.

No obstante, Salud ha lanzado un mensaje de tranquilidad recordando que la mayoría de las infecciones por el virus respiratorio sincitial (VRS) entre estos menores son de carácter leve y son resueltos en Atención Primaria sin necesidad de hospitalización. En esta última semana tan solo se producido un ingreso por esta causa.

La Conselleria ha destacado los beneficiosos efectos de la inmunización contra este virus de los menores de un año, cuyos sistemas inmunitarios son aún frágiles y solían padecer más complicaciones y la necesidad de ser ingresados por este virus respiratorio.