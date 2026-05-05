Crecen los fraudes en la venta de dispositivos móviles: la Policía Nacional da estos consejos para evitar las estafas

Un agente de la UDEF en dependencias policiales. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado del incremento de fraudes en la compra de dispositivos móviles de una famosa marca.

Según han indicado en un comunicado, en los últimos días, agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en Baleares han conocido que se han vendido dispositivos móviles falsos tratando de copiar una famosa marca de teléfonos.

Comprar productos fraudulentos supone un riesgo para la salud y seguridad, ya que no pasan los controles de fabricación y comercialización correspondientes, han recordado.

Asimismo, todo ello puede financiar redes criminales dedicadas a infringir el derecho a la propiedad industrial.

Ante esto, la Policía Nacional recomienda desconfiar de perfiles en redes sociales sin información clara o usuarios que venden directamente en redes.

De la misma manera, es necesario comprobar que, para pagar, se utilicen métodos seguros y con política de devoluciones.