La criminalidad sube en Baleares un 7,9% en el segundo trimestre, con incremento destacado de los delitos sexuales

Archivo - Fachada del juzgado de la Vía Alemania, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad ha subido un 7,9% en Baleares entre enero y junio 2026, con aumentos destacados de los delitos sexuales (+15,2%) incluyendo agresiones sexuales con penetración (+24,6%) y otros delitos contra la libertad sexual (13,3%), según se desprende del Balance de Criminalidad que este jueves ha publicado el Ministerio del Interior.

El archipiélago suma a estas alturas 40.494 infracciones penales. La criminalidad convencional asciende un 11% y supera los 34.000 delitos, mientras que la cibercriminalidad se frena un -5,8% hasta los 6.435 ciberdelitos.

También se han incrementado respecto al año anterior en el archipiélago los robos con violencia e intimidación (716 con un incremento del 9,8%), los hurtos (11.802 y creciendo un 8,8%) y los robos de vehículos (752 con aumento del 17,3%).

Entre enero y junio, además, se han contabilizado cuatro homicidios dolosos y asesinatos consumados y 25 de estos delitos en grado de tentativa.

MALLORCA SUBE UN 10%

Atendiendo a los datos desglosados por islas, Mallorca es la que registra un mayor número de infracciones penales en lo que va de año, 32.812, con un incremento del 10,4%.

Le sigue, aunque a una distancia considerable, Eivissa, donde se han producido 5.615 delitos (+0,4%). En Menorca han caído un -8,4% (1.736), mientras que en Formentera suben un 7,5% (331).

Entre los municipios más poblados, Palma suma 18.482 delitos (+9,6%). Por orden de población, Eivissa ha registrado 2.019 infracciones (+0,9%), Calvià 2.334 (+15,1%), Manacor 1.029 (+0,6%), Santa Eulària 1.068 (-2,7%), Marratxí 1.000 (+8,6%), Llucmajor 1.382 (+10,4%), Inca 725 (+16,7%), Sant Josep 1.239 (1%) y Sant Antoni 1.138 (-0,4%).