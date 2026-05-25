Cris Juanico cierra los conciertos didácticos del programa 'Viu la Cultura' en Menorca. - CAIB

MENORCA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cris Juanico ha celebrado este lunes en el Orfeó Maonès el concierto didáctico 'Cançons de ca nostra', al que han asistido 500 alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de ESO de Menorca, según han informado desde el Govern.

El concierto, enmarcado en el programa Viu la Cultura' , se ha celebrado en dos pases, uno a las 10.00 y otro a las 11.30 horas. Al primer pase han asistido los alumnos de los colegios La Salle, Sa Graduada, Antoni Juan Alemany y Ángel Ruiz y Pablo. En el segundo pase ha sido el turno del colegio Mare de Déu de Gràcia y el instituto Joan Ramis i Ramis.

El concierto ha incluido audiovisuales que proponen un recorrido por la historia reciente de la música popular y moderna de Baleares a través de una selección de las canciones más representativas.

Durante el espectáculo, se ha realizado un viaje musical que ha permitido conocer piezas de algunos de los autores y grupos más destacados de la música balear.

A través de este repertorio, el alumnado ha podido situar diferentes etapas y estilos de la música popular de las Islas, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

El programa 'Viu la Cultura' ha celebrado este curso escolar una decena de conciertos didácticos con la asistencia aproximada de unos 4.100 alumnos de Baleares. Los conciertos acercan el mundo de la cultura a los alumnos desde un enfoque didáctico para lograr una educación completa y favorecer un contacto directo con nuestra realidad.

Más allá de los conciertos, un total de 309 centros educativos de Baleares han solicitado 984 actividades de las que han disfrutado 56.508 alumnos. Estas actividades se llevan a cabo en los centros educativos y se mantienen abiertas durante todo el curso escolar.