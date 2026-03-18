Crisis de la vivienda en Baleares: denunciado por alquilar una caseta de aperos de ocho metros cuadrados

La caseta de aperos que se alquilaba en Maria de la Salut. - GUARDIA CIVIL

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado al comercializador de una caseta de aperos de ocho metros cuadrados habitables, ubicada en el municipio de Maria de la Salut, que se anunciaba en un portal inmobiliario.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia de este inmueble, que se estaba ofertando a un precio "muy elevado" teniendo en cuenta la superficie, los servicios y las condiciones.

Fue el pasado 10 de marzo cuando los agentes realizaron una inspección ocular en la parcela en la que se ubica la construcción para poder acreditar las supuestas infracciones en materia de disciplina urbanística y de vivienda, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Allí observaron la existencia de una caseta de aperos junto a un camino asfaltado y con claras evidencias de haber sido sometida a reformas recientes para adecuarla como una vivienda.

Además, determinaron que las superficie de la edificación es de poco más de diez metros cuadrados, de los cuales tan solo ocho son habitables. En el anuncio publicado en un portal inmobiliario se hablaba de 25 metros cuadrados habitables.

A la vista de estos hechos, el Seprona levantó acta de denuncia al comercializador por varias infracciones detectadas. Una de ellas, por incumplir la normativa de cédulas de habitabilidad, fue remitida a la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Una segunda, por infracciones urbanísticas, fue remitida a la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca por infracciones urbanísticas. La tercera, dirigida a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, fue por tener un pozo de extracción de agua sin la correspondiente autorización.