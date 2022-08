Cs Mallorca rechaza que se excluya a escoletas privadas de la gratuidad de la etapa 2-3 años

El partido recuerda que hay muchos niños que se quedan sin plaza en la pública y pide que la subvención se conceda directamente a las familias

Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha rechazado que la gratuidad anunciada por el Govern para la etapa 2-3 años excluya a parte de las escoletas privadas, al considerar que "esto supone en la práctica generar desigualdades entre las personas que optan por unos centros o por otros".

Según ha explicado en un comunicado el conseller de Cs en el Consell de Mallorca Osvaldo Cifre, apoyan todas las medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar, pero no pueden aceptar "una medida que favorece solo a una parte de la población y se olvida de otra".

"Los motivos para elegir un centro u otro son muy variados, y normalmente no tienen que ver con el hecho de que sean públicos o privados, sino más bien por precio o cercanía al domicilio o al trabajo", ha explicado Cifre, quien ha subrayado que "los centros públicos y los CEI privados que mantienen un convenio con la Conselleria de Educación, que son los que sí entran en esta medida, no disponen de plazas suficientes para cubrir toda la demanda, por lo que dejar fuera al resto no tiene sentido".

Según ha declarado, la forma de evitar que las familias se quedaran sin esta gratuidad por falta de plazas, sería que se ofreciera la subvención directamente a las familias y fueran ellas las que decidieran dónde llevar a los niños.

Cifre ha indicado que estarán "muy pendientes" de este tema porque consideran que se trata de "un error garrafal que solo genera agravios comparativos entre las familias de la isla".