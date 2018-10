Cs se reúne con el portavoz balear de la asociación de Independientes de la Guardia Civil

Publicado 07/09/2018 17:10:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs Baleares, Xavier Pericay, se ha reunido con el portavoz de la delegación balear de la asociación de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Carlos Padilla, para tratar temas como las diferencias salariales o el independentismo.

Según ha informado Cs en una nota de prensa, la reunión tuvo lugar este jueves con la participación del secretario de Relaciones Institucionales del Comité Autonómico, Juanma Gómez.

Durante el encuentro se han tratado temas como el acuerdo de equiparación de cuerpos policiales, "una vieja y más que justa reivindicación de Policía y Guardia Civil", según Cs, el plus relacionado con la carestía de vida que no perciben los agentes destinados en Baleares o las diferencias en el plus de insularidad respecto a Canarias.

Otro de los temas que centraron la reunión fue "la preocupación existente entre los agentes y sus familias ante el auge del independentismo y la posibilidad de que Baleares acabe como Cataluña", según ha informado Ciudadanos.