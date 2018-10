Cs sale del acuerdo para desmantelar Son Banya por la "falta de transparencia" de Cort

Publicado 29/10/2018 14:25:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Palma ha anunciado su salida del acuerdo del desmantelamiento del poblado de Son Banya por "la falta de transparencia del Ayuntamiento".

El portavoz de Cs Palma, Josep Lluis Bauzá, ha dicho que se retiran del acuerdo porque se les están "negando datos clave sobre el desalojo de las familias, y su posterior realojo".

Así, ha recordado que "siempre" han dicho que están "comprometidos con el desmantelamiento del poblado", pero también que estarían "vigilantes para ver si se cumplían los puntos del acuerdo".

Según señalan, no lo están haciendo y cuando preguntan les dicen que no les pueden dar "esa información por un tema de protección de datos". "Nos vemos privados de la información sobre el desmantelamiento y eso es muy grave", ha dicho.

Bauzá considera que "siendo uno de los grupos municipales que forma parte de ese acuerdo consideran que tienen que tener acceso a los datos, igual que el propio equipo de gobierno".

Así, ha indicado que "la falta de transparencia es un indicativo de lo que se está cocinando con el desmantelamiento, y es que no hay viviendas donde alojar a estas familias y se está mercadeando una a una para ver dónde meterlas".

Asimismo, el portavoz de Cs Palma ha lamentado que "el Ayuntamiento no ha hecho el trabajo de campo adecuado para saber cuántas personas se ven afectadas y cuál es su situación".

"No se puede decir que una familia no cumple los requisitos porque tiene un nicho en el cementerio como propiedad, es un esperpento, no están siendo rigurosos", ha remarcado.

Finalmente, el portavoz de Cs Palma ha dejado abierta la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo adecuado a la realidad actual de las familias del poblado, una vez valorado el trabajo de campo, y siempre que exista una mejora en la transparencia de la información.