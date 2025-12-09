CSIF dice que la comisaría de la Policía Nacional de Manacor ya cuenta con suministro de agua potable

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha informado este martes que la administración ya ha instalado el suministro de agua potable en la comisaría de Policía Nacional de Manacor, tras la denuncia presentada por este sindicato por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

La delegada sindical de CSIF María Fernández Ramos ha destacado en un comunicado su satisfacción por las medidas adoptadas aunque ha lamentado "que durante más de una década el Ministerio hiciera caso omiso a las justas reivindicaciones de la comisaría de Manacor y haya sido necesario que CSIF presentara varias reclamaciones para conseguir algo tan básico en pleno siglo XXI ".

Según ha recordado, en 2014 desde la comisaría de Manacor ya se cursó la solicitud al Ministerio, "que hizo caso omiso durante más de diez años". Además, la "situación se agravó el pasado verano por la avería del sistema de aire acondicionado, registrando temperaturas superiores a los 38 grados en el interior de las oficinas de tramitación del DNI y pasaporte de Manacor".

Tras conocer los hechos, CSIF presentó denuncia ante Inspección de Trabajo y, tras la reclamación del sindicato, la administración ha subsanado finalmente las deficiencias, tanto en suministro de agua potable, como del sistema de climatización.

Fernández Ramos ha advertido que "CSIF se mantendrá vigilante y supervisará que no se vuelvan a cometer más infracciones de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en estas instalaciones".