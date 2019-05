CSIF dice que en la Policía Local de Palma "nada funciona" porque "falta personal y la organización es nula o caótica"

Publicado 24/05/2019 11:32:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Baleares ha considerado este viernes que en la Policía Local de Palma "nada funciona" porque "no hay vehículos, falta personal en los destinos clave, la organización del trabajo es nula o caótica y, en numerosos casos, no se atiende al ciudadano".

Así lo han trasladado en un comunicado desde el sindicato donde, en este sentido, han aseverado que "la actual dirección, la Regidora y su equipo han demostrado su absoluta incompetencia" en la gestión de la Policía del municipio.

"No solo se han dedicado a denigrar la imagen de la institución de la Policía y a todo el colectivo durante estos cuatro años, alimentando la falsedad de una corrupción sistemática en el seno del cuerpo, con la ayuda de los testigos-honrados más selectas e irreprochables, sino que también han conseguido que nada funcione", han explicado.

Con todo, han apuntado que "no hay gestión", quitando "la de su gabinete de prensa" con "continuo 'auto bombo' populista" y han criticado, asimismo, que algunos miembros "ganen mucho dinero y ocupen lugares fuera convocatoria o por libre designación".

"No se ha hecho el concurso de traslados y los procesos de promoción están empantanados, los cuales acabarán a los tribunales", han explicado.

CSIF ha sostenido que, a su juicio, el futuro "no será un camino de rosas", pero esperan que "su valiente y deslumbrante Regidora no pase a dirigir EMAYA, puesto que en poco tiempo no habrá ni agua".

UNIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

Por otro lado, desde el sindicato han reprochado que de la imagen de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), "un referente durante muchos años por sus tareas y funciones", "ya no quede nada debido a la pésima gestión que ha realizado el actual equipo de gobierno y la jefatura del cuerpo".

En este sentido, han especificado que la UII tendría que estar formada por 42 componentes, "mientras que en la actualidad solo son 35, puesto que algunos han sido destinados a otras unidades fuera ser sustituidos".

Asimismo, solo disponen de un vehículo para salir a patrullar, "dando la casualidad que este jueves lo llevaron a pasar la ITV y no fue favorable para tener bastantes deficiencias, además de que las luces de emergencia no estaban homologados".

Decidieron desmontar las luces de emergencia para volver a pasar la ITV y esta segunda vez, "a pesar de seguir con el resto de deficiencias", resultó favorable.

Asimismo, han explicado que últimamente se compraron equipos de seguridad y emergencia --desfibriladores semiautomáticos y equipos de respiración autónoma--, los cuales no se pueden utilizar para no disponer de vehículos, teniendo que patrullar a pie y no poder dar respuesta a los servicios en código rojo, como es, por ejemplo, violencia de género.

Más concretamente, han criticado que para desarrollar los servicios, tanto el turno por la mañana, el turno por la tarde y el por la noche, utilizan el mismo vehículo, por el que funciona 24 horas diarias, "hecho que producirá que en poco tiempo sea inoperativo".