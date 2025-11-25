¿Cuánto cuesta un menú del día en Baleares? Esta es la posición que ocupa el archipiélago en el ranking de España

Archivo - Una terraza de un café-restaurante de Ciutadella un día soleado, con sombrillas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comer de menú del día se ha encarecido un 1,5% de media en España con respecto al año anterior, hasta alcanzar un precio medio de 14,2 euros, de acuerdo con una encuesta elaborada por Hostelería de España en colaboración con Edenred.

Pero ¿qué posición ocupa Baleares en la clasificación de las comunidades más o menos caras de España? Pues bien, el precio medio en los restaurantes sitúa al archipiélago a la cabeza del ranking, con 16 euros de promedio.

De este modo, Baleares supera por poco a otras comunidades como País Vasco --15,80 euros-- y Cataluña --15,40 euros--, que comparten el podio de las más caras. En el otro lado se encuentran Andalucía y Murcia --con 13,40 euros ambas--, Asturias --13,20 euros-- y Canarias --13 euros--, que son las más baratas.

"El menú del día es un recurso económico que supone para las personas trabajadoras un paréntesis en medio de unas jornadas laborales cada vez más exigentes, que ofrece una opción saludable y sostenible, con productos de temporada y platos de cuchara y que genera hasta cuatro veces menos desperdicio que el consumo en el hogar", han alegado en las empresas encuestadoras.

Sin embargo, han destacado que el consumidor es "muy sensible" a las subidas de precio, lo que "limita la capacidad de los hosteleros para ajustar sus precios" y "afecta directamente a sus márgenes".

De hecho, según los Indicadores de Actividad del INE, aunque la evolución de la facturación de la restauración en la media hasta agosto muestra un crecimiento de un 3,4%, en términos de rentabilidad se observa un descenso de un 0,6%.

Por eso, han incidido en que esto está "justificado" por el aumento generalizado de los costes de producción. La tasa de variación anual del IPC en España se situó en el 3% en septiembre y acumula un 1,7% de subida en los nueve primeros meses de 2025.

Hay que destacar especialmente el grupo de alimentos y bebidas, que, si bien ha moderado su crecimiento en el último año, algunos productos básicos para el sector suponen subidas anuales de doble dígito.

En concreto, los huevos (+17,9% anual, +15,9% acumulado), la carne de vacuno (+16,5%, +10,7% acumulado) y el café (+19,9%, +13,2% acumulado). Por su parte, el aceite de oliva ha descendido en los últimos meses, aunque el conjunto de otros aceites supone una subida de un 18,2% en septiembre y un 7,5% en el acumulado.

A esto se suma el incremento en el último año del coste de la electricidad (+16,8% en septiembre y +9,3% en el acumulado), así como la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres.

Por otro lado, la evolución de los costes laborales para la rama de Restauración supone un crecimiento de un 1,3% en el primer semestre respecto al mismo período del año anterior, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

Para el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez, el menú del día es una propuesta "muy arraigada" en España utilizada diariamente por cientos de miles de personas que acceden a una opción "variada, saludable y equilibrada a un precio muy ajustado". "El menú del día, ante la evolución de una sociedad que cada vez cocina menos, también supone un garante del acerbo culinario y gastronomía típica de cada zona", ha sostenido.